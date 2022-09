Lijkkist van koningin Elizabeth in Buckingham Palace aangekomen

Vijf dagen na haar overlijden in Schotland, is de lijkkist van Queen Elizabeth II dinsdagavond aangekomen in Buckingham Palace in Londen.

Aan het paleis stond koning Charles III het lichaam van zijn moeder op te wachten, onder luid applaus van de menigte.

Na een eerste publieke wake van 24 uur in Edinburgh, Schotland, werd de koninklijke kist geëscorteerd door een bijna ononderbroken erehaag gevormd door duizenden mensen langs de weg van de Londense luchthaven naar Buckingham Palace. Hier zal de kist een nacht staan, alvorens woensdag naar Westminster Hall te worden gebracht. Daar zullen bezoekers gedurende vier dagen de koningin kunnen groeten. Men verwacht dat honderdduizenden in die vier dagen zullen langskomen.