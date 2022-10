Letland kiest voor huidige premier met inflatie van 21,50 procent en schaduw van Russische aggressie

De centrumrechtse partij Nieuwe Eenheid van premier Krisjanis Karins lijkt de parlementsverkiezingen in Letland gewonnen te hebben. De verkiezingen vonden plaats tegen de achtergrond van een torenhoge inflatie en de schaduw van de Russische invasie van Oekraïne. Ongeveer 30 procent van de Letse bevolking is Russischtalig.

Nieuwe Eenheid zou volgens de exitpolls van persagentschap Leta 22,5 procent van de stemmen hebben gewonnen. De centrumpartij boekt daarmee een ruime voorsprong op een Verenigde Lijst van groenen en regionale partijen (11,5 procent) en de centrumrechtse Unie van Groenen en Boeren (10,9 procent). Zo lijkt Karins de beste kansen te hebben om door president Egil Levits belast te worden met de vorming van een nieuwe regering.

Van de drie coalitiepartners van de premier raakten er wel slechts twee opnieuw in het parlement: de conservatieve Nationale Alliantie (8,4 procent) en de liberale partij (5,2 procent). De huidige centrumrechtse coalitie van Karins heeft dus geen meerderheid meer in de Saeima, zoals het honderd zetels tellende parlement in Riga wordt genoemd.

In augustus lag inflatie voor consumptiegoederen in Letland rond 21,5 procent , aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CSB) van het land, rapporteert Euronews. Verwacht wordt dat de inflatie tot het einde van het jaar hoog zal blijven, terwijl de gemiddelde immoprijzen met 52,4% zijn gestegen.

Russische invasie

Het politieke landschap is traditioneel erg verdeeld in de Baltische staat. Ook de oorlog in Oekraïne hing als een schaduw boven de stembusslag. De EU-lidstaat voert volgend jaar na een onderbreking van meer dan 15 jaar de militaire dienstplicht in en heeft Russen verboden het land binnen te komen met een toeristenvisum.

Deze week kondigde de regering de noodtoestand af in bepaalde Letse grensgebieden als voorzorgsmaatregel na de gedeeltelijke Russische militaire mobilisatie. Net als de Baltische buren Estland en Litouwen weigert Letland politiek asiel te verlenen aan Russische militaire reservisten die aan de dienstplicht ontsnappen volgens Euronews en persagentschap Reuters.

De grootste verliezer lijkt echter de oppositiepartij Harmonie te zijn. Volgens de polls zou de partij, die haar stemmen haalt bij de grote Russischtalige minderheid in het land, de kiesdrempel niet halen. De campagne werd dan ook gedomineerd door de Russische invasie in Oekraïne. Ook onder de 1,9 miljoen inwoners van de Baltische staat is er grote bezorgdheid over de stijgende inflatie en de hoge energieprijzen. De eerste officiële resultaten worden zondag verwacht.

Door het conflict in Oekraïne, de verzuchting om energieonafhankelijk te worden van Rusland, de inflatie en dure energie wil het EU- en NAVO-land van 1,8 miljoen inwoners vertrouwen op beproefde leiders. ‘De gemiddelde kiezer zal stemmen voor persoonlijkheden, want mensen zoeken capabele leiders die in staat zijn hun problemen op te lossen’, aldus politoloog Krastins aan persagentschap Belga op vrijdag.



Letland verwijdert de zege-obelisk, een belangrijk Sovjetmomument in het centrum van Riga in augustus 2022.

Harmonie (Saskana) krijgt de steun van de Russischtaligen, ongeveer 30 procent van de bevolking, en eindigde vaak aan de leiding in de peilingen, zonder ooit een bondgenoot te vinden om een regering te vormen. Langzaam taant de populariteit van de partij, onder meer door corruptieschandalen. Daardoor verloor de partij ook het burgemeesterschap van Riga. In een peiling in september kreeg Harmonie maar 5,1 procent van de stemintenties toegedicht.

De partij wordt algemeen beschouwd als pro-Russisch, maar zei de invasie in Oekraïne te veroordelen. Wel bleef de partij op de vlakte wat betreft de wreedheden die de Russische soldaten gepleegd hebben in Oekraïne. Bovendien richtte het Russischtalige electoraat zich op twee nieuwe partijen: de Russische Unie van Letland (LKS: Latvijas Krievu savieniba) en Voor Stabiliteit (Stabilitatei). De ene is openlijk pro-Russisch, de andere populistisch en ook pro-Russisch, maar minder radicaal.