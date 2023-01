‘Les Républicains zullen Macron zijn pensioenshervorming niet cadeau doen’

Emmanuel Macron doet een nieuwe poging om de Franse pensioenen te hervormen. Het verzet blijft groot.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Het kan best dat het openbare leven in Frankrijk van morgen af goeddeels stilvalt. Er is protest aangekondigd tegen het plan van president Emmanuel Macron om de archaïsche Franse pensioenstelsels te hervormen. Een eerste poging om daar werk van te maken mondde tijdens de eerste ambtstermijn van de president in 2019 uit in de grootste stakingsgolf in het land sinds 1968. Het plan verdween toen met de coronapandemie in de la. Nu ligt het weer op tafel.

Frankrijk moet iets doen. De pensioenrekening laat nu al een tekort van tien miljard euro per jaar zien. Of deze hervorming de juiste weg is om te volgen, is een andere vraag. Centraal staat het voorstel om de Fransen langer te laten werken. De pensioenleeftijd zou tegen 2030 van 62 tot 64 jaar worden opgetrokken. Daar zouden een verhoging van het wettelijke minimumpensioen tegenover staan en compensaties voor wie een fysiek zware job had en/of op jonge leeftijd is beginnen te werken. Maar een meerderheid van de Fransen maakte al duidelijk dat ze er niet van wil weten.

Als meer lager opgeleiden de rekening betalen, duwt dat nog meer mensen in de armen van Le Pen.

De regering botst op een gezamenlijk front van vakbonden, rechtse en linkse partijen. Het Rassemblement National van Marine Le Pen en La France insoumise van Jean-Luc Mélenchon willen de pensioenleeftijd zelfs verlagen tot 60 jaar. Aangezien Macron sinds de vorige verkiezingen geen meerderheid meer heeft in het parlement, rekent hij daar op steun van Les Républicains. Die ooit machtige, centrumrechtse partij van de presidenten Chirac en Sarkozy is diep weggezakt en schuift steeds verder op naar rechts. Het resultaat daarvan is overigens dat ze politici en aanhangers aan Macron verliest. Die stelt nu een pensioenhervorming voor waar centrumrechts al jaren om vraagt. Maar Les Républicains zullen de president zijn hervorming toch niet cadeau doen.

Dat de gemiddelde pensioenleeftijd in Frankrijk vandaag niet hoger is dan zo’n 60 jaar is overigens ook de schuld van bedrijven. Die wijzen oudere en minder productieve werknemers vlot de weg naar de uitgang. Een verwijt is dat Macron de gepensioneerde bevolking en hoger opgeleide Fransen – zijn kiespubliek – ontziet. Als meer lager opgeleiden de rekening betalen, duwt dat nog meer mensen in de armen van Le Pen. Onder meer daarom wordt het hele plan hier en daar voorgesteld als een gok. Om te beginnen voor het verdere presidentschap van Macron. Het antwoord volgt de komende weken wellicht op straat.