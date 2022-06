Leden PvdA en GroenLinks willen één fractie in Eerste Kamer

De Nederlandse partijen PvdA en GroenLinks kunnen volgend jaar na de verkiezingen een gezamenlijke fractie vormen in de Eerste Kamer, de Nederlandse senaat. Op partijcongressen hebben zowel de leden van de sociaaldemocratische PvdA als de leden van het progressieve GroenLinks, zaterdag hun steun uitgesproken voor de samenwerking.

Op een congres van de PvdA in Nieuwegein sprak 77 procent zich uit voor het samengaan van beide fracties. Even later kwam GroenLinks met de uitslag van een bindend ledenreferendum. De uitslag was ook daar duidelijk: 80 procent steunt het fusieplan.

‘Dit is de grote doorbraak voor linkse samenwerking waar we al zo lang op wachten’, zei Jesse Klaver, fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer, het Nederlandse parlement. ‘Nu kunnen we echt de volgende stappen zetten op weg naar een heel sterke linkse beweging.’ Klaver is voorstander om de samenwerking nog verder uit te breiden. Volgens Attje Kuiken, fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer, vraagt het versplinterde politieke landschap om een bundeling van de krachten.

Al jaren praten linkse partijen over meer samenwerking, maar daar bleef het voorlopig bij. De afgelopen jaren is de urgentie echter toegenomen: de steun voor linkse partijen was bij de laatste verkiezingen immers sterk afgenomen. De PvdA beschikt nog maar over negen parlementszetels, GroenLinks moet het doen met acht volksvertegenwoordigers. In de Eerste Kamer tellen de PvdA en GroenLinks respectievelijk zes en acht senatoren.

De beslissing over de Eerste Kamer volgt op een nauwere samenwerking in het parlement. Bij de vorming van de Nederlandse regering trokken PvdA en GroenLinks samen op. Ze wilden alleen samen deelnemen aan een nieuw kabinet. Dat is een van de redenen waarom ze buiten de formatie bleven. Zowel de VVD van premier Mark Rutte als CDA wilde niet met twee linkse partijen in een nieuwe coalitie stappen.