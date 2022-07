Lahbib maakt debuut op Europese scène met discussie over nieuwe Rusland-sancties

Drie dagen na haar eedaflegging wacht de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib haar diplomatieke vuurdoop. Maandag bespreken zij en de andere buitenlandministers van de lidstaten van de Europese Unie in Brussel bijkomende sancties tegen Rusland.

Tegen de achtergrond van het aanhoudende strijdgewoel in Oekraïne buigen de ministers zich over nieuwe sancties die de Europese Commissie vrijdag op tafel heeft gelegd. Het is niet het meest verregaande pakket dat tot dusver is goedgekeurd, het gaat er eerder om een aantal achterpoortjes te sluiten en sancties af te stemmen op die van de G7-partners.

Zo bevat het pakket onder meer een invoerverbod voor Russisch goud en een versterking van de controles op de uitvoer van geavanceerde technologie en dual use-producten. ‘Moskou moet voor zijn agressie een hoge prijs blijven betalen’, zo legde Commissievoorzitter Ursula von der Leyen bij de presentatie van het nieuwe pakket uit.

Daarnaast zal de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid Josep Borrell de ministers voorstellen om nog meer personen en entiteiten toe te voegen aan de sanctielijst. Hun activa in de Europese Unie worden dan bevroren en ze kunnen dan ook niet langer naar de EU reizen. Tenslotte zullen de ministers via een videolink ook een nieuw onderhoud hebben met hun Oekraïense ambtgenoot Dmytro Kuleba.