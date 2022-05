Labour-leider Keir Starmer belooft op te stappen als hij beboet wordt voor overtreden coronaregels

Keir Starmer, de leider van de Britse oppositiepartij Labour, zal ontslag nemen als de politie hem beboet voor het overtreden van de coronamaatregelen. Dat heeft hij maandag aangekondigd. De oppositieleider is, in de nasleep van het partygate-schandaal rond de Britse eerste minister Boris Johnson, onder druk komen staan in een zaak die ‘beergate’ werd gedoopt.

‘Ik ben er absoluut helder over dat er geen regels werden gebroken’, zo wordt Starmer maandag geciteerd door de Britse zender ITV. ‘Maar als de politie zou beslissen een boete uit te schrijven, dan zou ik uiteraard het juiste doen en een stap opzij zetten.’

Vorige week waren beelden opgedoken van Starmer die in een Labour-kantoor in Durham bier drinkt met collega’s terwijl er een meeneemgerecht wordt gegeten. De beelden zouden gemaakt zijn in april 2021, tijdens een campagne voor tussentijdse verkiezingen. Op dat moment waren sociale bijeenkomsten binnen verboden wegens de coronapandemie. Maar volgens Starmer ging het om een werkgerelateerde bijeenkomst, waardoor de regels wel degelijk werden nageleefd. De politie van Durham heeft intussen een onderzoek opgestart.

De Labour-leider had tijdens partygate aangedrongen op het ontslag van Boris Johnson toen de Britse premier na een onderzoek van de politie beboet werd. Volgens de Conservatieven wijst de ‘beergate’-affaire op de ‘dubbele standaard’ die door Starmer wordt gebruikt.