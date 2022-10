Klimaatactivisten Just Stop Oil spuiten opnieuw oranje verf op Londense gebouwen

Zes demonstranten van de actiegroep Just Stop Oil hebben maandagochtend met brandblusapparaten oranje verf gespoten op meerdere gebouwen in Londen. Met de actie vragen ze de Britse overheid opnieuw om alle olie- en gasvergunningen stop te zetten. De politie arresteerde acht mensen.

Concreet gaat het om de Bank of England, het MI5-gebouw (de geheime dienst, red.), het ministerie van Binnenlandse Zaken en het hoofdkwartier van News Corp, een mediabedrijf in handen van Rupert Murdoch waaronder ook The Times en The Sun vallen.

De vier gebouwen representeren ‘de vier pilaren die de macht van de fossiele brandstof economie ondersteunen en in stand houden – overheid, veiligheid, financiën en media’, aldus de actiegroep.

‘We zijn klaar met smeken. We voeren actie om nieuwe olie en gas te stoppen omdat dat het juiste is’, tweette Just Stop Oil. ‘Als mens hebben we elk recht om onszelf en degenen van wie we houden te beschermen.’

Het is de 31ste dag op rij dat de actiegroep protest voert tegen de exploitatie van fossiele brandstoffen. Volgens een woordvoerder van de Britse politie hebben agenten sinds 1 oktober al 651 mensen gearresteerd.

Afgelopen weekend blokkeerden activisten opnieuw de straten in Londen, wat voor wrevel zorgde bij enkele automobilisten. Eerder bekladde de groep ook het schilderij ‘Zonnenbloemen’ van Vincent Van Gogh met tomatensoep.