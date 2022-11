Klimaatactivisten gooien soep op Van Gogh-schilderij in Palazzo Bonaparte in Rome

Klimaatactivisten van ‘Ultima Generazione’, een Italiaanse tak van Extinction Rebellion, hebben vrijdag in Rome het bekende schilderij ‘De zaaier’ van Vincent Van Gogh beklad met soep.

Dat meldt het Italiaanse persagentschap ANSA.

Vier militanten van de milieubeweging gooiden vrijdag in het Palazzo Bonaparte in de Italiaanse hoofdstad, waar momenteel een tentoonstelling loopt over Van Gogh, een ‘groentepap’ op het glas van het kunstwerk.

Dopo l'attacco degli attivisti è intervenuta la sicurezza che ha chiuso le sale della mostra allontanando i visitatori. Gli attivisti che avevano imbrattato l'opera di Van Gogh, protetta da un vetro, hanno urlato slogan contro l'uso del carbone e sul cambiamento climatico #ANSA pic.twitter.com/XkurkoiIDx — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) November 4, 2022

Onmiddellijk na de actie greep de beveiliging in en sloot ze de tentoonstellingszalen en verwijderde ze de bezoekers.

De activisten lijmden, nadat ze de groentepap op het werk hadden gegooid, hun handen tegen de muur en riepen slogans tegen het gebruik van steenkool en de klimaatverandering.

Klimaatacties

Vorige week nog hielden twee mannen, met de Belgische nationaliteit, een klimaatactie bij het beroemde schilderij ‘Meisje met de parel’ van Johannes Vermeer in het Mauritshuis in Den Haag. Een van hen, Wouter Mouton, plakte zijn hoofd vast aan het schilderij, en de andere, Pieter G., filmde de actie.

Het schilderij achter het glas raakte niet beschadigd, maar de lijst en de achterplaat wel.

Ook kieperden activisten van Just Stop Oil vorige maand een blik soep tegen de beschermende glasplaat van een schilderij van de Zonnebloemen-reeks van Vincent van Gogh in The National Gallery in Londen.

