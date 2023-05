Kernkabinet keurt nieuw steunpakket voor Oekraïne goed

Het kernkabinet heeft het licht op groen gezet voor een nieuw pakket aan steunmaatregelen voor Oekraïne, ter waarde van 92 miljoen euro. De helft van dat bedrag gaat naar militaire steun, de andere helft is steun aan de bevolking en dient ook om de Belgische diplomatieke aanwezigheid te consolideren.

Premier Alexander De Croo had eerder al aangekondigd dat België een nieuwe inspanning zou doen om Oekraïne te steunen bij de voorbereiding van een tegenoffensief tegen Rusland.

In totaal wordt 92 miljoen euro aan nieuwe middelen vrijgemaakt. Daarvan is 46 miljoen euro bestemd voor nieuwe militaire steun, zoals pantservoertuigen, wapens en munitie. Het is de bedoeling dat de eerste leveringen, in samenspraak met het Oekraïense leger, zeer snel plaatsvinden.

Van de andere helft gaat 24 miljoen euro naar verdere humanitaire steun, in coördinatie met de Verenigde Naties, voor basisbehoeften zoals onderwijs, gezondheidszorg en voedselzekerheid in de grote steden en oorlogsgebieden. Ook wordt 8 miljoen euro uitgetrokken voor de wederopbouw van Oekraïne via fondsen van de Europese Investeringsbank en de Wereldbank, bovenop de reeds geïnvesteerde bedragen.

Tot slot zijn er investeringen gepland om het Belgische diplomatieke netwerk in Oekraïne te hervormen en te versterken, om de strategische infrastructuur van Oekraïne (waaronder de kerncentrales) te beveiligen en om het Internationaal Strafhof te ondersteunen bij het onderzoek naar de oorlogsmisdaden in Oekraïne.