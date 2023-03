Katholieke Kerk Portugal vraagt misbruikslachtoffers om vergeving

De Portugese Katholieke Kerk heeft vrijdag slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken om vergeving gevraagd, na de publicatie van een onafhankelijk rapport dat de omvang van de misdrijven uiteenzette. Het vernietigende rapport over seksueel misbruik van kinderen dat vorige maand verscheen, meldde dat geestelijken sinds 1950 bijna 5.000 kinderen hadden misbruikt.

“Het is met veel pijn dat we vergiffenis vragen aan alle slachtoffers van seksueel geweld binnen de Katholieke Kerk in Portugal”, zo staat te lezen in een verklaring van de Portugese bisschoppenconferentie

Het onderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van de Kerk, hoorde de getuigenissen van meer dan vijfhonderd slachtoffers. Het rapport zei verder dat de Portugese Kerk het misbruik jarenlang systematisch had verdoezeld.

De Kerk zou in april een “openbaar gebaar” maken om vergeving te vragen, voegde de verklaring eraan toe. Er zou ook een gedenkteken voor de slachtoffers worden gepland.