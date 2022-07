Kandidaat-opvolgers van Boris Johnson willen Rwanda-deal uitbreiden

Rishi Sunak, een van de twee mogelijke opvolgers van de Britse premier Boris Johnson, komt zondag met een plan om de omstreden Rwanda-deal uit te breiden. Dat meldt de Britse krant The Guardian. Ook zijn tegenstander, minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss, wil het Britse migratiebeleid aanpakken.

Volgens The Guardian zal de voormalig minister van Financiën van het Verenigd Koninkrijk beloven dat hij als premier illegale immigratie zal aanpakken en de controle over de Britse grenzen zal terugnemen. Ook zal Sunak beloven ‘koste wat het kost’ een succes te maken van het Rwanda-plan.

De Britse overheid heeft met Rwanda afgesproken dat het asielzoekers uit het Verenigd Koninkrijk opneemt in ruil voor 120 miljoen pond (139 miljoen euro), om zo de immigratie in te perken. Het plan leidde echter tot veel kritiek en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) besloot vorige maand een streep te trekken het plan. De Britse regering verzet zich tegen dit besluit. Volgens Rwanda is de 120 miljoen pond intussen betaald.

Sunak neemt het in de strijd om de opvolging van Johnson op tegen Truss. Zij belooft in de Britse tabloid Mail on Sunday eveneens de Rwanda-deal uit te breiden. Daarnaast wil ze het aantal Britse grensmedewerkers uitbreiden van 9.000 tot 10.800.

De Conservatieve Partij wil op 5 september bekendmaken wie Johnson opvolgt. De omstreden premier treedt na drie jaar af omdat bewindslieden van zijn regering massaal opstapten uit onvrede over zijn leiderschap, dat gebukt ging onder allerlei schandalen.