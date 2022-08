Jong N-VA spreekt ‘verbroedering’ met Vlaams Belang in Polen tegen

Afgelopen weekend namen een delegatie van Vlaams Belang Jongeren en van Jong N-VA samen deel aan een zomercampus van de rechts-conservatieve Europese denktank New Direction in Polen. Maar terwijl Vlaams Belang trots communiceert over ‘verbroedering’ en ‘toenadering’, willen de jongeren van N-VA zich daar nu van distantiëren.

Er is commotie ontstaan over de gezamenlijke aanwezigheid van jongeren van Vlaams Belang en van N-VA op een zomercampus voor jonge politici over vrijheid en soevereiniteit in Polen, afgelopen weekend. De jongerenafdeling van Vooruit reageerde al in scherpe bewoordingen op Twitter: ‘Samen een meerderheid, maar niet met ons, @Jongnva. Als Jongsocialisten kunnen we niet blind zijn voor deze degoutante toenadering. Stay tuned.’

Het nieuws over de gezamenlijke aanwezigheid van Vlaams Belang Jongeren en Jong N-VA staat vandaag in De Standaard. De organisatie van de zomercampus ging uit van New Direction, een rechts-conservatieve Europese denktank die in 2009 werd opgericht door Margaret Thatcher en vandaag in handen is van voorzitter Tomasz Poreba, Europarlementslid voor de Poolse conservatief-nationalistische regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS).

Op de campus waren zowel delegaties van de Europese conservatieve ECR-fractie, waartoe N-VA behoort, aanwezig als van de radicaal-rechtse ID-fractie, waartoe Vlaams Belang behoort.

"Samen een meerderheid!", maar niet met ons, @Jongnva. Als Jongsocialisten kunnen we niet blind zijn voor deze degoutante toenadering. Stay tuned. https://t.co/nmTxlkAQAf — Jongsocialisten (@JSbelgie) August 17, 2022

Vlaams Belang pakt trots uit met wat het zelf ‘een verbroedering’ noemt én met de aanwezigheid van Jong N-VA. ‘De voorbije dagen was een delegatie van @vbjongeren te gast bij onze Poolse vrienden van @pisorgpl,’ tweette jongerenvoorzitter Filip Brusselmans. ‘Zowel de jongerenpartijen van @ECRparty (met o.a. @Jongnva, @voc_ex, …) als van @IDGroupEP (@vbjongeren, @persut, Lega Giovani, …) tekenden aanwezig om te verbroederen!’

Tegenover De Standaard sprak ook Gerolf Annemans, voorzitter van de ID-fractie in het Europees Parlement, van ‘een belangrijke symbolische uitnodiging’ en een ‘toenadering’. ‘De toenadering dateert al van december vorig jaar, toen ik met Marine Le Pen en Tom Van Grieken in Warschau ben ontvangen. We zetten nieuwe stappen naar wat we ‘The Big Group’ noemen.’

Uitgenodigd?

Maar terwijl Jong N-VA aanvankelijk stil bleef over het event, kant het zich nu publiekelijk tegen de communicatie van Vlaams Belang. De partij ontkent ook dat de campus het initiatief was van de Poolse PiS-partij en zegt dat ze werd uitgenodigd door de European Young Conservatives. Volgens voorzitter Jeroen Bergers kon iedereen zich vrij inschrijven voor dat evenement. Brusselmans zegt dat de uitnodiging wel degelijk van de Poolse PiS-partij kwam.

In een mededeling die ook via de sociale media werd gedeeld, schrijft Jong N-VA: ‘Sommige mensen zagen ongetwijfeld al passeren dat Jong N-VA met een delegatie aanwezig was op de herdenking van de slag om Warschau. Het verhaal is echter een pak genuanceerder dan wat VBJ of Jongsocialisten erover verkondigen. New Direction (en dus niet PiS) heeft in Polen een evenement georganiseerd om de situatie in Oekraïne te bespreken. Onze steun voor Oekraïne is altijd ondubbelzinnig geweest.’

‘De aanwezigheid van VBJ leek ons vooral een statement naar de moederpartij die Poetin-fanaten aan boord houdt (een verwijzing naar onder anderen Filip Dewinter, nvdr.) of dat hoopten we toch… Elke Europeaan is vrij om zich in te schrijven voor evenementen van New Direction. Van een toenadering tussen de ECR en ID is in ieder geval geen sprake en daar zijn we ook geen voorstander van’, klinkt het.

Vanuit de moederpartij N-VA kwam er vanochtend nog geen reactie.