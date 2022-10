Johnson wil na wangedrag ontslagen minister laten ridderen

Conor Burns, de Britse toppoliticus die zich namens de regering bezighield met internationale handel en eerder deze week door premier Liz Truss werd ontslagen na een klacht over “ernstig wangedrag”, zal door voormalig minister-president Boris Johnson worden voorgedragen om geridderd te worden. Dat meldt The Times.

Als vertrekkend premier heeft Johnson het recht koning Charles III te vragen koninklijke onderscheidingen toe te kennen aan personen die in zijn ogen daarvoor in aanmerking komen. Burns wordt gezien als een nauw bondgenoot van Johnson en was eerder al minister van Handel onder hem. In 2020 nam Burns ontslag nadat was vastgesteld dat hij zijn positie als parlementslid had misbruikt om iemand te intimideren. Aan welk ernstig wangedrag Burns zich zou hebben schuldig gemaakt is niet door Downing Street bekendgemaakt.

Maar de BBC meldt dat hij werd ontslagen als bestuurder en geschorst als parlementslid nadat ooggetuigen hem in de nacht van maandag op dinsdag de dij van een jonge man zagen aanraken in de bar van een hotel. Het voorval zou zijn gebeurd in de Hyatt Regency hotelbar in Birmingham tijdens de partijconferentie van de Conservatieve Partij. Burns ontkent iedere aantijging.