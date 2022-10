Johnson en Sunak hebben elkaar gesproken

De voormalige Britse premier Boris Johnson en zijn ex-minister van Financiën Rishi Sunak, mogelijke rivalen in de race om Downing Street, hebben elkaar zaterdagavond gesproken. Dat melden de BBC en de Sunday Times.

Johnson en Sunak, wiens ontslag leidde tot het aftreden van zijn baas, hebben zich tot hiertoe nog niet publiekelijk gemengd in de strijd om het premierschap en het leiderschap van de Conservatieve partij. Penny Mordaunt, de fractieleider van de Conservatieven in het Britse Lagerhuis, deed dat wel en is officieel kandidaat.

Premier Liz Truss kondigde donderdag na een kortstondig en getormenteerd verblijf in Downing Street 10 haar ontslag als premier aan.

