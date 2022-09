James Cleverly volgt Liz Truss op als Brits minister van Buitenlandse Zaken

James Cleverly wordt de nieuwe Britse minister van Buitenlandse Zaken in opvolging van Liz Truss die zelf dinsdag als premier is benoemd.

Opvallend in de nieuwe regeerploeg is dat geen enkele blanke man op een van de vier sleutelposten is terechtgekomen.

Cleverly heeft reeds ervaring in topdiplomatie en was in de regering-Johnson minister van Onderwijs.

De conservatieve hardliner Suella Braverman, die een concurrente was van Truss in de strijd om het leiderschap van de Tories, volgt Priti Patel op als minister van Binnenlandse Zaken. Patel had nog onder Boris Johnson ontslag genomen. Ben Wallace blijft aan als minister van Defensie. Hij was dit sinds juli 2009 en kreeg lof voor zijn aanpak van de crisis in Oekraïne.

Minister van Financiën wordt de ultraliberaal Kwasi Kwarteng. Hij was onder Johnson minister van Bedrijven. Therese Coffey is de nieuwe minister van Volksgezondheid en tevens vicepremier. Zij was minister van Werk en Pensioenen in de vorige regering en is een nauwe bondgenoot van Truss.

Brandon Lewis vervangt Dominic Raab op Justitie. Wendy Morton wordt de eerste vrouw in de conservatieve regering die als “‘chief whip’ voor de partijdiscipline moet zorgen binnen de conservatieve parlementsfractie.

Penny Morduant wordt fractieleider van de conservatieven in het Lagerhuis. Ook zij deed een gooi naar het conservatieve leiderschap.

In het Hogerhuis vervangt lord True Natalie Evans, een bondgenoot van Michael Gove, als fractieleider, meldde Sky News. Minister zonder Portefeuille, alias partijvoorzitter, wordt Jake Berry.