Italië verstrengt regels voor schepen die migranten redden

De Italiaanse regering onder leiding van premier Giorgia Meloni heeft donderdag een decreet goedgekeurd om de operaties van private liefdadigheidsschepen die migranten redden op de Middellandse Zee, aanzienlijk te beperken. Internationale hulporganisaties hebben hun verontwaardiging uitgesproken.

Het decreet bepaalt dat een schip na een reddingsoperatie zonder vertraging moet aankomen in een toegewezen haven, in plaats van verder hulp te verlenen aan andere migrantenboten in nood. Normaliter voert een schip meerdere reddingsacties van mensen op kleine bootjes uit voor het een aanloophaven opzoekt, die meestal in Italië ligt.

Bovendien moeten migranten en vluchtelingen op het schip al aangeven of ze asiel willen aanvragen en in welk Europees land ze dat willen doen, om vervolgens de aanvraagformulieren in te vullen.

Rome dreigt met boetes tot 50.000 euro voor kapiteins van private schepen die zich niet aan de nieuwe regels houden. Hun schepen zouden bij overtredingen in beslag genomen kunnen worden en in Italiaanse havens vastgehouden kunnen worden.

Premier Meloni zei donderdag op een persconferentie dat haar regering de migratiekwestie weer op de internationale agenda heeft gezet. Haars inziens brengt het decreet de operaties van de ngo’s op zee in overeenstemming met de internationale wetgeving.

‘Het nieuwe decreet van de Italiaanse regering is een uitnodiging om te verdrinken’, zegt Oliver Kulikowksi van de Duitse organisatie Sea-Watch, die regelmatig reddingsoperaties uitvoert in de Middellandse Zee. ‘Schepen naar de haven dwingen schendt de reddingplicht als er meer mensen in nood zijn op zee. We zullen ons verzetten tegen deze poging om civiele reddingsacties op zee te criminaliseren en vluchtelingen hun rechten te ontnemen.’