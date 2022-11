Italië laat 200 migranten dan toch van boord gaan

Na twee dagen dobberen in de haven van de Italiaanse kuststad Catania hebben de meer dan 200 overgebleven migranten het reddingsschip Geo Barets mogen verlaten.

Dat heeft Riccardo Gatti van Artsen zonder Grenzen dinsdagavond meegedeeld.

De beslissing kwam er nadat de Italiaanse gezondheidsautoriteiten de mensen aan boord hadden onderzocht en het licht op groen zetten om ze wegens humanitaire redenen aan land te laten. Gatti sprak van 213 personen, die ‘snel, hopelijk nog deze nacht’ het schip zouden mogen verlaten.

Daarna zette het team van artsen, psychologen en vertalers koers naar het Duitse reddingsschip Humanity 1, dat eveneens in de haven wacht op toelating om 35 migranten aan land te laten komen. Of voor hen ook het licht op groen werd gezet, is nog onduidelijk. Eerder lieten de autoriteiten enkel vrouwen, kinderen en gewonden toe om het land te betreden.

De nieuwe regering van Italië, de meest rechtse sinds de Tweede Wereldoorlog, heeft beloofd migranten hard aan te pakken. Minister van Binnenlandse Zaken Matteo Piantedos zei recentelijk dat op zee geredde migranten de verantwoordelijkheid zijn van de staat onder wiens vlag de boten varen.