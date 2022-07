Politieke crisis in Italië: Draghi premier af, nieuwe verkiezingen in aantocht?

De Italiaanse premier Mario Draghi heeft donderdagochtend zoals verwacht voor de tweede keer zijn ontslag aangeboden aan president Sergio Mattarella. Die heeft het ontslag intussen aanvaard, zo wordt bevestigd door het presidentieel paleis in Rome. De regering blijft voorlopig in functie voor lopende zaken.

Draghi won woensdag nog een vertrouwensstemming in de Senaat, maar drie van zijn coalitiepartners weigerden hun stem uit te brengen, waarna de premier donderdag opnieuw naar de president trok. Die moet nu beslissen of hij het parlement zal ontbinden en zo de weg vrijmaakt voor vervroegde verkiezingen. De Italiaanse regering bevindt zich in een diepe crisis, nadat de regeringspartij Vijfsterrenbeweging vorige week niet instemde met een pakket aan steunmaatregelen.

Draghi had aangegeven zijn ontslag in te dienen wanneer dat zou gebeuren en deed dat ook, maar president Sergio Mattarella weigerde toen het ontslag. Daarop riep Draghi op om het “vertrouwenspact” tussen de partijen in zijn regering van nationale eenheid opnieuw op te bouwen en liet woensdag een vertrouwensstemming organiseren in de Senaat over de vraag of hij al dan niet moet blijven regeren.

Coalitiepartners Lega, Forza Italia en de Vijfsterrenbeweging lieten echter weten dat ze niet zouden deelnemen aan de stemming. Draghi won de stemming wel, maar niet met de brede meerderheid waarop hij had gehoopt.

Verkiezingen

Intussen heeft de Italiaanse president Sergio Mattarella de twee voorzitters van het parlement in zijn ambtswoning ontboden.

De nummer twee van de Italiaanse Republiek, Senaatsvoorzitter Maria Elisabetta Casellati, en Kamervoorzitter Roberto Fico, worden donderdagnamiddag verwacht op het presidentieel paleis in Rome, luidt het in een mededeling.

Volgens mediaberichten heeft Casellati om 16.30 uur een afspraak en is Fico een half uur later aan de beurt. In de mededeling wordt verwezen naar artikel 88 van de Italiaanse grondwet, waarin staat dat ‘de president van de republiek de kamers of een van de kamers kan ontbinden, na de voorzitters te hebben gehoord.’

Waarnemers vermoeden dat Mattarella, die na het aftreden van Draghi een belangrijke rol speelt bij het bepalen van de politieke toekomst van zijn land, de twee kamers van het parlement zal ontbinden om vervroegde verkiezingen uit te schrijven.