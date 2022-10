Italiaanse coalitie ruziet voor begin van formatiegesprekken

De Italiaanse president Sergio Mattarella is donderdag formeel begonnen aan de formatiegesprekken om een nieuwe regering te vormen. Maar binnen de beoogde coalitie is het onrustig, na uitspraken van Silvio Berlusconi over Oekraïne en zijn regeringspartner Giorgia Meloni.

De formatiegesprekken zouden normaal gesproken een formaliteit moeten zijn. De drie rechtse partijen die in september een meerderheid behaalden, hebben al voor de verkiezingen aangegeven samen te willen regeren.

Meloni zal na de formatie de eerste vrouwelijke premier van Italië zijn en de opvolger van Mario Draghi. Maar de verhoudingen tussen Meloni en Berlusconi zijn de laatste tijd gespannen. Berlusconi had eerder al zijn onvrede geuit over Meloni’s benoemingen van ministersposten en hij noemde haar arrogant.

Deze week lekte in geluidsopnamen uit dat Berlusconi nog altijd banden heeft met de Russische president Vladimir Poetin, van wie hij twintig flessen wodka kreeg voor zijn verjaardag. Ook zou de oorlog volgens de Italiaanse oud-premier de schuld zijn van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.

Meloni benadrukte in een statement dat Italië de koers van de Europese Unie en de NAVO ‘volledig en met opgeheven hoofd’ volgt en blijft volgen als het om Oekraïne gaat. “Wie het daar niet mee eens is, kan geen deel zijn van de regering.’

Berlusconi beweert dat zijn woorden uit hun verband zijn getrokken. Mattarella ontvangt donderdag de leiders van oppositiepartijen en de voorzitters van het parlement en de senaat. Vrijdag mogen de delegaties van de rechtse coalitiepartijen hun opwachting maken. Als alle onenigheden binnen een dag opgelost zijn, kan de nieuwe regering dit weekend al beëdigd worden.