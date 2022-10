Impasse bij regeringsvorming: Noord-Ierland houdt nieuwe verkiezingen

Noord-Ierland gaat opnieuw verkiezingen organiseren nu de deadline om een eenheidsregering te vormen niet gehaald werd. Dat heeft Chris Heaton-Harris, de Britse minister van Noord-Ierland, vrijdag bevestigd. Een datum is nog niet bekend.

De nieuwe verkiezingen moeten een uitweg bieden voor de politieke impasse die al enkele maanden aansleept en is ontstaan door het Noord-Ierse protocol. Dat protocol kwam er in de nasleep van de Brexit en heeft handelsbarrières tussen het Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland opgeworpen. De Britse regering had de partijen donderdag opgeroepen tot politieke samenwerking. Maar de Democratic Unionist Party (DUP), de belangrijkste protestantse unionistische partij, hield het been opnieuw stijf en weigerde in zee te gaan met de katholieke republikeinse partij Sinn Fein.

In mei kwam Sinn Fein als de grootste partij uit de stembus, maar de DUP weigert sindsdien om samen de uitvoerende macht in Noord-Ierland te vormen. DUP vreest dat het protocol de afscheiding van Londen zal bevorderen. De partij wil dat de douaneregels op de schop gaan of zelfs helemaal geschrapt worden. Het onderwerp drijft ook weer een wig tussen partijen die vinden dat Noord-Ierland onderdeel moet blijven van het Verenigd Koninkrijk, zoals de DUP, en partijen die vinden dat het land bij Ierland hoort.

Omdat de deadline voor een regeringsvorming is verstreken, moeten er volgens de wet binnen de twaalf weken nieuwe verkiezingen komen, zo schrijft BBC. Dat betekent dat de verkiezingen wellicht op 15 december zullen plaatsvinden, zes maanden na de vorige verkiezingen. Volgende week zal Heaton-Harris daarover meer informatie geven, klinkt het. Bij gebrek aan regering neemt Londen momenteel de lopende zaken van Noord-Ierland op zich. De nieuwe premier Rishi Sunak liet al weten te willen onderhandelen met Brussel over het protocol, maar voorlopig ligt er nog geen voorstel op tafel.