Identiteit en Democratie trekt in Antwerpen-verklaring kaart van nationale soevereiniteit

De Europese rechts-populistische eurosceptisch koepelpartij Identiteit en Democratie (ID) heeft tijdens haar jaarlijkse vergadering in Antwerpen een Antwerpen-verklaring aangenomen waarin de nationale soevereiniteit wordt vooropgesteld. De bijeenkomst werd donderdagavond afgesloten met een meeting met een opmerkelijke gaste, de Hongaarse justitieminister Judit Varga van Fidesz, de partij van Hongaars premier Viktor Orbán.

ID telt een tiental leden, waaronder Vlaams Belang, met Gerolf Annemans als voorzitter. De ruggengraat wordt gevormd door het Italiaanse Lega van Matteo Salvini, het Rassemblement national van Marine Le Pen en Alternative für Deutschland.

Tijdens de meeting donderdag in de Handelsbeurs met een kleine duizend aanwezigen namen naast Varga ook Annemans en Tom Van Grieken van het Vlaams Belang, Geert Wilders en Jordan Bardella van het Rassemblement national het woord.

Judit Varga kreeg de toehoorders op haar hand met haar bekentenis blij te zijn ‘dat we niet alleen zijn’. De Hongaarse Fidesz-regering ligt immers geregeld op ramkoers met de Europese Commissie over haar migratie- , justitie- en gezinsbeleid. ‘We zijn het niet over alles eens, maar wel over de essentiële punten’, erkende ze nog. ‘Europese waarden moeten ons verenigen, niet verdelen, wat nu te vaak gebeurt’.

Annemans verzette zich tegen de pogingen om een Europese eenheidsstaat te creëren, waarbij de Europese Raad zou worden afgeschaft en de lidstaten geen veto meer zouden krijgen. Hij zette zich ook af tegen de ‘Conferentie over de toekomst van Europa’ die vorige maand werd afgesloten. Die stelt onder meer voor om met transnationale lijsten aan de Europese verkiezingen 28 leden van het Europees Parlement te laten verkiezen.

Voor Annemans is ID de voorafbeelding van de rebellie tegen de plannen om de nationale souvereiniteit te fnuiken. Voor Geert Wilders van de Nederlandse PVV is het belangrijk ‘dat wij opnieuw bevoegd worden over immigratie en over ons eigen geld. Vanavond laten we zien dat we willen terugwinnen wat onze regeringen ons hebben afgenomen.’

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken waarschuwde dat ‘de Europese Unie het grootste gevaar betekent voor Europa. Iedere crisis trekt de EU meer macht naar zich toe’.

In de toespraken tijdens de meeting werd uitgehaald naar de Europese Commissie die de principes van de rechtsstaat ‘misbruikt’ om lidstaten in een dwangbuis te steken waardoor de nationale democratie wordt ondermijnd”.

De Antwerpen-verklaring wijst onder meer de ‘Conferentie over de toekomst van Europa’, de transnationale lijsten, het EU-leger en de conditionaliteitsverordening af en herbevestigt de vrijwillige samenwerking tussen soevereine staten binnen Europa met behoud van hun rechten, en de grenzen van Europa. De verklaring doet tot slot een oproep aan alle patriottische en conservatieve krachten om intens samen te werken in aanloop van de Europese verkiezingen van 2024.

Wat dat laatste betreft, zei Annemans dat er gesprekken lopen met de conservatieve ECR-fractie, waarin onder meer N-VA zetelt. Ook met Fidesz wordt gepraat. De 13 verkozenen van de partij van Orbàn behoren vandaag niet tot een fractie, maar Annemans verwacht niet dat de Hongaarse premier voor de verkiezingen van 2024 een keuze zal maken. “Na de verkiezingen zijn de kaarten geschud en kan hij bepalen in welke fractie hij zal zetelen”, aldus Annemans.