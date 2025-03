HuaweiGate: huiszoeking in Europees Parlement, 4 personen aangehouden

In het onderzoek naar corruptie in het Europees Parlement zijn vier personen aangehouden en ook in het gebouw van het Europees Parlement is een huiszoeking gebeurd. Dat bevestigt het federaal parket aan Knack, Le Soir, Follow The Money en Reporters United.

Op donderdag 13 maart voerden speurders huiszoekingen uit op een twintigtal plekken in België, in een onderzoek van het federaal parket naar corruptie in het Europees Parlement. De vermeende omkoping zou het Chinese techbedrijf Huawei ten goede zijn gekomen.

‘Naar aanleiding van de huiszoekingen heeft de onderzoeksrechter vier personen in verdenking gesteld wegens actieve corruptie en criminele organisatie. Een vijfde persoon werd in verdenking gesteld voor witwassen’, meldt een goed geïnformeerde bron. ‘Deze vier personen zijn onder aanhoudingsbevel geplaatst. Een vijfde persoon werd onder voorwaarden vrijgelaten.’

Deze informatie werd ons bevestigd door het federaal parket.

Op dinsdag 18 maart verschenen deze vier voor de raadkamer, die besliste om de voorlopige hechtenis te verlengen. Tegen beslissingen van de raadkamer kan beroep worden ingesteld bij de kamer van inbeschuldigingstelling.

Verzegeld

‘Daarnaast vonden op maandag 17 maart 2025 nieuwe huiszoekingen plaats’, zegt de bron. ‘Ditmaal in de kantoren van het Europees Parlement in Brussel, waarvan bepaalde ruimtes vorige week al gerechtelijk verzegeld waren.’

De vermeende corruptie zou volgens het parket ‘regelmatig en heel discreet hebben plaatsgevonden van 2021 tot nu, onder het mom van commerciële lobbying en in verschillende vormen, zoals vergoedingen voor het innemen van politieke posities of buitensporige geschenken zoals restaurant- en reiskosten of regelmatige uitnodigingen voor voetbalwedstrijden.’