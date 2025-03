HuaweiGate: bureaus verzegeld in het Europees Parlement, verdachte gearresteerd in Frankrijk

Op verzoek van een Belgische onderzoeksrechter heeft het Europees Parlement in Brussel donderdagnamiddag verschillende bureaus van parlementsmedewerkers verzegeld. In de vroege ochtend vonden al 21 huiszoekingen plaats op diverse plekken in België, in een onderzoek naar vermeende corruptie door Huawei-lobbyisten.

Goedgeïnformeerde bronnen bevestigen aan Knack, Le Soir, Follow the Money en Reporters United dat het veiligheidsbureau van het Europees Parlement in Brussel donderdagnamiddag meerdere kantoren van medewerkers van Europarlementsleden heeft verzegeld. Dat gebeurde in het kader van een onderzoek van het federaal parket naar corruptie, witwassen, valsheid in geschrifte en criminele organisatie.

Het federaal parket bevestigt het nieuws: ‘Naar aanleiding van de huiszoekingen van vandaag heeft de onderzoeksrechter verzocht om verzegeling van de gebouwen van het Europees Parlement, in het bijzonder de kantoren van de twee parlementaire medewerkers die hierbij betrokken zouden zijn.’

Roberta Metsola, de voorzitter van het Europees Parlement, werd op de hoogte gesteld van de situatie.

Het Europees Parlement is momenteel samen in Straatsburg voor zijn plenaire zitting.

Ook tijdens het Qatargate-onderzoek ruim 2 jaar geleden werden bureaus van parlementsmedewerkers verzegeld.

Verdachte gearresteerd

Verder bevestigt het federaal parket dat een verdachte gearresteerd is in Frankrijk ‘naar aanleiding van het Europees arrestatiebevel dat tegen hem is uitgevaardigd. De vermeende omkoping zou HUAWEI ten goede zijn gekomen.’

‘De corruptie zou regelmatig en heel discreet hebben plaatsgevonden van 2021 tot nu, onder het mom van commerciële lobbying en in verschillende vormen. Federaal parket

Donderdagochtend voerden een honderdtal agenten van de federale politie 21 huiszoekingen uit in Brussel, Vlaanderen en Wallonië. Ook in Portugal vielen speurders binnen. Het federaal parket onderzoekt of lobbyisten van Huawei geprobeerd hebben om standpunten van Europarlementariërs te beïnvloeden door geschenken aan te bieden.

‘De corruptie zou regelmatig en heel discreet hebben plaatsgevonden van 2021 tot nu, onder het mom van commerciële lobbying en in verschillende vormen, zoals vergoedingen voor het innemen van politieke posities of buitensporige geschenken zoals restaurant- en reiskosten of regelmatige uitnodigingen voor voetbalwedstrijden’, aldus het federaal parket.

Volgens onze informatie staan een 15-tal Europarlementsleden op de radar van de speurders.

Huawei heeft nog niet gereageerd op onze vragen in het kader van wederhoor.