‘Er is nog hoop voor Meghan Markle’

De Britten zijn niet dol op haar, maar Camilla Parker Bowles is na jaren geaccepteerd, schrijft Lia van Bekhoven vanuit Londen. ‘Net daarom is Meghan Markle, de meest gehate vrouw in het Verenigd Koninkrijk, geen verloren zaak.’

De kogel is door de kerk. Het besluit waarover even lang gedebatteerd is in het Verenigd Koninkrijk als over het verbreken van het lidmaatschap van de Europese Unie, zij het met meer passie, is gevallen. Prins Harry zal op 6 mei de kroning van zijn vader bijwonen, met achterlating van vrouw Meghan.

Het is een beslissing die helemaal niemand verbaast. Meghan Markle is de meest gehate vrouw in het VK. De Amerikaanse, die niet meer doet dan perfect uitgedost en tegen goede betaling de vuile was van haar schoonfamilie buiten hangen bij Netflix, wordt meer gehaat dan Charles’ broer Andrew, u weet wel, de man die nog steeds niet begrijpt wat er verkeerd is aan de gastvrijheid die hij jarenlang genoot van een van Amerika’s meest notoire pedofielen. En die van zijn moeder een geschatte tien miljoen moest lenen om te voorkomen dat hij zich in een rechtbank moest verdedigen tegen aantijgingen dat hij een verhandelde zeventienjarige misbruikt had.

Ik weet wel met wie ik liever naar de kroeg ga. Maar Harry en Meghan trekken meer ergernis naar zich toe dan de meest genocidale machthebbers. In de koninklijke populariteitstabellen is het Meghan die helemaal onderaan ligt. En omdat ze (nog) niet van masochisme beschuldigd is en vermoedelijk het risico wil vermijden weggehoond te worden door bloeddorstige massa’s achter de dranghekken bij Westminster Abbey en genegeerd te worden door de bloeddorstige schoonfamilie in de kerk, blijft ze thuis.

Is Meghan Markle een verloren zaak? Gek genoeg, nee. Eerherstel is mogelijk. Kijk naar Camilla Parker Bowles. De laatste was decennialang de meest gehate Brit. Zij was de vrouw die het sprookjeshuwelijk-van-de-eeuw kapot maakte, toen ze Charles losweekte van Diana. Camilla was ‘de Rottweiler’. Ze was de kwade stiefmoeder die de hartenkoningin van de troon stootte waar iedere man in het VK en daarbuiten verliefd op was, behalve de toenmalige kroonprins. Diana was mooier, dertien jaar jonger dan Camilla en glamorous. Camilla’s leven werd er niet beter op toen Diana in 1997 overleed en het speerpunt werd van wereldwijde aanbidding.

Decennialang werd Camilla belaagd en bespot. Ze werd met broodjes bekogeld op de parkeerplaats van de supermarkt. Ze kon soms wekenlang haar huis niet uit. Toen zij en Charles hun verhouding in 1999 officieel maakten, waren de onderdanen haar zo vijandig gezind dat het paleis beloofde dat ze nooit zouden trouwen. Er was een jarenlange PR-campagne voor nodig om Parker Bowles acceptabel te maken voor pers en publiek. Over hun verloving schreef The Times in 2005: ‘De prins van Wales zal zijn langdurige metgezel Camilla Parker Bowles huwen, hoewel ze nooit koningin gekroond zal worden’.

Volgende maand wordt de vrouw, door Charles aangeduid als ‘my darling wife’, tot koningin gekroond. Elizabeth, die haar eens ‘dat slechte mens’ noemde, overlaadde haar met alle titels en lintjes die ze in huis had voordat ze vorig jaar liet weten dat de kroning van koningin Camilla haar liefste wens was. De onderdanen zien Camilla als relatief low-maintenance, nuchter en hardwerkend. In haar omgeving oogt de koning meer ontspannen. Er zijn zelfs foto’s waar hij uitgesproken vrolijk op staat.

De Britten zijn niet dol op haar, maar Parker Bowles is geaccepteerd. Er brak geen opstand uit toen vorige week op de officiele huwelijksuitnodiging voor het eerst de woorden koningin Camilla verschenen. Waarmee gezegd: er is hoop voor Meghan Markle.

Je kunt nu al zien hoe het gaat aflopen. De afgesplitste freelance royals in California houden zich een paar jaar koest, de Britten raken uitgekeken op Charles en Camilla en de brave William en Kate, herontdekken de glamour en glorie van de Sussexen en voordat je het weet woont koningin Meghan op Buckingham Palace, in de volle verwachting dat ze daar voor nieuwe schandalen zorgt.

Want wat heb je aan royals die linten knippen, nietszeggende toespraken houden en staatsbezoeken afleggen? Waar het om gaat is om het koninklijke psychodrama. Het aanleveren van emotionele opwinding is de belangrijkste functie van het Huis van Windsors. Iets wat Charles en Camilla afdoende bewezen hebben.