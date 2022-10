Hongarije bevraagt bevolking over sancties tegen Rusland

In Hongarije is vrijdag een ‘nationale raadpleging’ over de sancties van de Europese Unie tegen Rusland gelanceerd. ‘Wij menen dat de sancties ons kapotmaken”, zo stelt de regering van de nationalistische premier Viktor Orban op haar Facebookpagina bij de publicatie van de niet heel neutrale vragenlijst.

De vragenlijst is verstuurd naar acht miljoen gezinnen in het land. De Hongaren krijgen in totaal zeven vragen voorgeschoteld, zoals ‘keurt u sancties goed die de voedselprijzen doen stijgen’, die ‘het risico op hongersnood in ontwikkelingslanden’ en ‘de migratiedruk’ op de Europese grenzen zullen verhogen.

Andere vragen behandelen maatregelen tegen de Russische energiesector. Het gaat daarbij zowel om sancties die goedgekeurd zijn, zoals het importverbod voor Russische olie via tankers, als mogelijke sancties die tot dusver enkel besproken worden, zoals een importverbod voor Russisch gas.

Hongarije is sterk afhankelijk van Russische olie en gas. Sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne heeft de regering erover gewaakt om goede relaties met Moskou te blijven onderhouden om de bevoorrading te vrijwaren. Minister van Buitenlandse Zaken Peter Szijjarto was donderdag nog in de Russische hoofdstad om deel te nemen aan een energieforum, in weerwil van de houding van zijn Europese partners.

De Europese sancties worden goedgekeurd door de 27 lidstaten, waaronder ook Hongarije. Het neemt niet weg dat Orban al maanden van leer trekt tegen deze maatregelen. Vrijdagochtend nog hekelde hij in een radio-interview de sancties die beslist werden door ‘een Europese elite, op niet-democratische wijze’. Met de volksbevraging wil Orban ‘een nationale consensus’ creëren. De burgers hebben tot 9 december de tijd om de vragen te beantwoorden. Juridische waarde heeft de raadpleging niet.

De regering gebruikt de methode wel vaker, bijvoorbeeld om het Europese migratiebeleid aan de kaak te stellen, of de uitkering van toelages aan gevangenen of de Roma.