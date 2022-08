‘Historische dag voor Griekenland’: niet langer onder verhoogd toezicht van Europese Commissie

‘Een historische dag voor Griekenland en alle Grieken.’ Dat zei de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis zaterdag in een toespraak, nu het land niet langer onder verhoogd toezicht staat van de Europese Commissie.

De Griekse staatskas was in 2010 leeg. Het land moest zich wenden tot de Europese Commissie, het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Centrale Bank voor leningen in ruil voor verregaande structurele hervormingen. Er werden drie reddingsplannen uitgewerkt, goed voor 289 miljard euro. De Griekse schuldencrisis bedreigde vorig decennium de hele eurozone. Sinds 2018 staat Athene financieel weer in toenemende mate op eigen benen.

Vandaag/zaterdag is dan ook het verhoogde toezicht, dat nog steeds gold, afgelopen. Mitsotakis sprak van ‘het einde van een cyclus van 12 jaar die de burgers pijn heeft gedaan, die de economie heeft doen stagneren en die de samenleving verdeelde’. In de plaats daarvan komt er volgens hem nu ‘een nieuw, helder vooruitzicht van groei, eenheid en welvaart’.

‘Het Griekenland van vandaag is een ander Griekenland’, aldus nog de premier in zijn toespraak. ‘We kennen een sterke groei en de werkloosheid is gedaald, met 3 procent sinds vorig jaar en met 5 procent sinds 2019.’

De Europese Commissie verwacht dat de Griekse economie dit jaar met 4 procent zal groeien (tegen een gemiddelde voor de eurozone van 2,6 procent). Maar de Griekse werkloosheidsgraad blijft een van de hoogste van de eurozone, het minimumloon een van de laagste, en de schuldgraad blijft met 180 procent van het bruto binnenlands product torenhoog.