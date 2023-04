Guy Verhofstadt bijzonder populair op sociale media: ‘Veel vrienden levert dat hem niet op’

Oud-premier en Europarlementslid Guy Verhofstadt (Open VLD) is erg geliefd op Facebook en Twitter. En dat ligt niet aan buitensporige reclamebudgetten. ‘Hij spreekt rechttoe rechtaan over Europese onderwerpen. Op sociale media werkt dat bijzonder goed.’

Een topfunctie in de Europese instellingen wist Guy Verhofstadt nooit te bemachtigen. Maar op de sociale media mag de liberaal zich meten met de populairste politici in Europa. Met meer dan 1,2 miljoen volgers op Facebook en Twitter samen doet Verhofstadt het als Europarlementariër enorm goed.

Bescheiden bedragen

Enkele toppolitici zoals Frans president Emmanuel Macron, Italiaans premier Giorgia Meloni of de Spaanse regeringsleider Pedro Sánchez blijven het liberale Europarlementslid nog met enkele honderdduizenden of zelfs miljoenen volgers voor. Maar onder meer Duits bondskanselier Olaf Scholz en Pools premier Mateusz Morawiecki moeten voor de Belg op Twitter en Facebook het onderspit delven.

Verhofstadt is met voorsprong de populairste van alle Europarlementsleden. Op ruime achterstand wordt hij gevolgd door Europees Parlementsvoorzitter Roberta Metsola en voormalig Pools premier Jerzy Buzek. Van de ruim twee miljoen volgers die de 21 Belgische Europarlementariërs op beide kanalen samen hebben, heeft Verhofstadt er meer dan de helft. Ook is hij met voorsprong koploper van alle Belgische politici. Premier Alexander De Croo heeft 365.000 volgers, voorzitter van de Europese Raad Charles Michel telt er 429.000.

(Lees verder onder de grafiek)

Wat Verhofstadt online post, wordt volgens zijn medewerkers nauwelijks gefilterd. ‘Het komt echt van hemzelf.’ En in tegenstelling tot anderen geeft hij geen torenhoge bedragen uit om zijn Facebookberichten een duw in de rug te geven – Twitter laat geen politieke promotie toe. Sinds maart 2019 gaf de oud-premier op Facebook 34.887 euro uit aan extra zichtbaarheid. Bij Vlaams Belang-Europarlementslid Tom Vandendriessche ging het vorig jaar alleen al om een kleine 94.000 euro, Assita Kanko (N-VA) trok in 2022 ruim 26.000 euro uit.

Brexit

Met centen heeft Verhofstadts populariteit dus niet veel te maken. Zijn gooi naar Europese topfuncties en aanwezigheid op het Oekraïense Maidanplein gaven zijn bekendheid wel een boost. Maar vooral de brexit was bepalend voor Verhofdstadts internationale reputatie. De uitgesproken brexiteer Nigel Farage en de pro-Europese Verhofstadt waren tijdens die saga fervente opponenten – een strijd die voor beide heren ook online populariteit meebracht.

Nu de Britse uitstap grotendeels voorbij is, richt Verhofstadt zijn pijlen vooral op nationalistische en autoritaire krachten in Europa en daarbuiten – denk maar aan Hongaars premier Viktor Orbán en Russisch president Vladimir Poetin. Zo werd een filmpje waarin Verhofstadt de rechtsstaatpolitiek van de Poolse regering bekritiseerde meer dan twee miljoen keer bekeken. In een recente Twitterpost neemt hij het ook op tegen voormalig Amerikaans president Donald Trump en Israëlisch premier Benjamin Netanyahu.

Verhofstadt – die minder aanwezig is op nieuwe sociale media zoals TikTok en Instagram – belandde in 2009 in het Europees halfrond. Pas in 2012, later dan veel andere Europarlementsleden, maakte hij een Twitteraccount aan. Als fractievoorzitter van de Europese liberalen kreeg hij extra Europese middelen voor onder meer communicatiedoeleinden. Sinds 2019 bekleedt hij die functie niet meer en mag hij nog meer vrijuit spreken, vooral ook omdat hij zich volgend jaar niet meer als Open VLD-kopman op de Europese lijst verkiesbaar zal stellen.

Waanzin

De Belgische politiek heeft Verhofstadt al lang achter zich gelaten – aan Vlaamse media geeft hij ondanks zijn Vlaamse kieskring geen interviews meer. In internationale media laat hij zich nog wel zien. Eerder deze maand was hij nog te gast bij de populaire Britse radiozender LBC, binnenkort schuift hij samen met enkele andere Europarlementsleden bij de populaire Amerikaanse televisiepresentator en komiek Jon Stewart aan.

Volgens professor Europese politiek Steven Van Hecke (KU Leuven) speelt er meer. ‘Voormalige staatshoofden en regeringsleiders zijn de enigen die bekendheid genieten als ze in het Europees Parlement terechtkomen – Geert Bourgeois (N-VA) of Kris Peeters (CD&V) weten wat het is om er in de anonimiteit te belanden. Bovendien spreekt Verhofstadt rechttoe rechtaan over Europese onderwerpen. Veel vrienden levert dat hem in Brussel niet op, maar op sociale media werkt dat bijzonder goed.’

‘Voor de ene is hij geliefd om zijn scherpe tong, voor de andere is hij a man you love to hate’, aldus Vincent Stuer, medewerker van de Europese liberale fractie waarin Verhofstadt zetelt. ‘Hij belichaamt op die manier de essentie van Twitter.’ Het levert Verhofstadt niet zelden beledigende reacties op. ‘Hij kijkt vaak vol ongeloof naar de waanzin van sociale media, maar probeert zich zo weinig mogelijk met zulke reacties bezig te houden’, aldus Stuer.