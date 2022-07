Grote brand in noordoosten van Athene woedt voort, twaalf lichtgewonden

In het noordoosten van Athene blijft een brand woensdag voortwoeden. De vlammen zijn bewoond gebied binnengedrongen en hebben talrijke woningen vernield. Drie brandweermannen en negen inwoners zijn volgens de openbare radio lichtgewond geraakt en met ademhalingsmoeilijkheden in het ziekenhuis opgenomen. Onder meer een kinderziekenhuis werd geëvacueerd.

Een woordvoerder van de brandweer meldde woensdagmorgen dat bij het eerste daglicht negen blusvliegtuigen en zeven blushelikopters werden ingezet in de strijd tegen de vlammen. Ook zijn manschappen in de weer met 120 blusvoertuigen.

Dikke bruine rookwolken waren woensdagmorgen vanuit bijna alle stadsdelen van Athene te zien. Door de beperkte zichtbaarheid moesten delen van de autoweg naar de luchthaven tijdelijk afgesloten worden. De bluswerken worden bemoeilijkt doordat het vuur versnipperd is: er woeden talloze branden in natuurgebied en in woonwijken rond de berg Pentelikon in het noordoosten van Athene, meldde de radio.

De brand brak dinsdagnamiddag uit door een nog onbekende oorzaak. Sterke wind wakkerde het vuur aan. In dezelfde streek woedden in de zomer van 2021 al zware branden.