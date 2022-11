Griekenland stelt eerste begroting voor zonder toezicht van schuldeisers in twaalf jaar

De Griekse regering heeft maandag in het parlement een ‘historisch’ begrotingsontwerp voorgesteld voor 2023. Het is de eerste begroting die niet onder toezicht staat van de schuldeisers in twaalf jaar. Dat zei minister van Financiën Christos Staïkouras zondag aan het Griekse nieuwsagentschap Ana.

Griekenland heeft sinds 2018 geen financieel steunplan meer, maar het bleef onder versterkt toezicht van zijn schuldeisers, de Europese Unie en het Internationaal Muntfonds. Zij gingen na of Griekenland zijn hervormingen doorvoerde en controleerden de financiën van het land. Eind augustus liep het toezicht officieel af.

Griekenland mikt volgend jaar op een groei van 1,8 procent van het bbp. Begin oktober ging een voorontwerp nog uit van 2,1 procent. De oorlog in Oekraïne en de gestegen energieprijzen hebben hun impact op de vooruitzichten, zei de minister in het parlement.

In 2023 zou de inflatie vertragen tot 5 procent. De Europese Commissie gaat voor 2022 uit van 10 procent. De werkloosheidsgraad, een van de hoogste van de eurozone, zou volgend jaar uitkomen op 12,6 procent. Dat is een lichte daling tegenover 2022 (12,7 procent).

In 2022 verwacht Griekenland een begrotingstekort van 1,6 procent. In 2023 wordt een overschot van 0,7 procent verwacht. De schuldgraad moet dalen van 194,5 procent van het bbp in 2021 tot 168,9 procent in 2022 en 159,3 procent in 2023.