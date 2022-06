Griekenland slaat zwarte bladzijde schuldencrisis op 20 augustus definitief om

De eurogroep steunt het voorstel van de Europese Commissie om Griekenland vanaf 20 augustus niet langer onder verhoogd toezicht te plaatsen. In combinatie met de afgeschafte kapitaalcontroles en de volledige terugbetaling van alle leningen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), ‘betekent dit de terugkeer naar de normaliteit in Griekenland voor de eerste keer sinds 2010’, zegt de eurogroep donderdag in een verklaring.

De Griekse schuldencrisis bedreigde vorig decennium de hele eurozone. Griekenland werd onder toezicht geplaatst – herinner de trojka van de Europese Commissie, het IMF en de ECB – en kreeg leningen toegestopt in ruil voor verregaande structurele hervormingen.

De voorbije jaren was het stil rond Griekenland, maar het land stond wel nog steeds onder verhoogd Europees toezicht. Op de eurogroep bespraken de ministers van Financiën van de eurozone donderdag het 14de verslag van dat toezicht dat door de Commissie werd opgesteld. Een nieuwe schijf van 748 miljoen euro om Athene te helpen bij zijn schuldaflossing werd vrijgegeven.

Meer algemeen doet Griekenland het volgens de eurogroep zo goed dat het vanaf 20 augustus kan terugkeren naar de ‘normaliteit’. Toezicht op de economische, financiële en budgettaire toestand van Griekenland en op de hervormingen die het in het kader van zijn coronaherstelplan uitvoert, zullen dan op dezelfde manier gebeuren als bij de andere Europese lidstaten.