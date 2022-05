Griekenland klaagt bij Verenigde Naties over Turkije

De Griekse regering zal bij de Verenigde Naties klagen over Turkije omdat het buurland de Griekse heerschappij over een aantal eilanden voor de Turkse kust in twijfel trekt. Het gaat daarbij ook om populaire vakantie-eilanden zoals Samos en Rhodos.

De stap van Athene naar de VN komt op een moment dat de spanningen tussen de twee NAVO-lidstaten weer extreem hoog zijn opgelopen. Turkse jachtbommenwerpers vliegen momenteel bijna dagelijks over bewoonde Griekse eilanden om te provoceren.

De Turkse regering in Ankara vindt dat Griekenland zijn rechten over de eilanden heeft verloren omdat zich er militairen bevinden. Dit is niet in overeenstemming met de Verdragen van Lausanne (1923) en Parijs (1947), aldus de Turken.

Athene daarentegen rechtvaardigt de militarisering met de dreiging van talrijke landingsvaartuigen aan de Turkse kust en het recht van elke staat op zelfverdediging. Het geschil over de eilanden is slechts een van de vele conflicten tussen de NAVO-bondgenoten. Onlangs verbrak de Turkse leider Erdogan publiekelijk het contact met de Griekse premier Mitsotakis.

De Turken zijn boos over de nauwe samenwerking tussen de Grieken en de Verenigde Staten, die in Griekenland militaire bases hebben. Mitsotakis waarschuwde de Amerikanen om geen gevechtstoestellen te verkopen aan Turkije in een toespraak voor het Amerikaanse parlement. Ankara en Athene ruziën verder onder meer over aardgasvoorraden in de zeebodem.