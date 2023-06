Schipbreuk migrantenboot Griekenland: mogelijk honderden doden, drie dagen van nationale rouw

De Griekse autoriteiten vrezen veel meer doden, mogelijk zelfs honderden, na het kapseizen van een boot vol migranten voor de kust. De huidige dodentol van bijna tachtig zal zeker hoger uitvallen, aldus een woordvoerder van de kustwacht

Mensen zaten op elkaar gepropt op het dek van het schip. De kustwacht vermoedt dat hetzelfde geldt voor het ruim. Media spreken over vijfhonderd tot zevenhonderd opvarenden. Tot nu toe zijn 104 migranten levend gered. De autoriteiten ondervragen meerdere overlevenden die mogelijk iets met de mensensmokkel te maken hebben.

De boot kapseisde en zonk ten zuidwesten van het schiereiland Peloponnesos. Het is het dodelijkste bootongeluk dit jaar in Griekse wateren.

De migranten waren volgens de Griekse autoriteiten met een vissersboot onderweg van de Libische plaats Tobroek richting Italië. De kustwacht stelde dat de opvarenden eerder hulp was aangeboden, maar dat die hulp werd afgeslagen.

Het gaat om de dodelijkste schipbreuk voor de Griekse kust sinds 3 juni 2016. Zeker 320 mensen kwamen toen om het leven of raakten vermist. Uit getuigenissen van overlevenden blijkt dat het vaartuig was vertrokken uit het Libische Tobroek richting Italië. Over de nationaliteiten, het geslacht of de leeftijd van de opvarenden is voorlopig niets bekend.

Griekenland zal drie dagen van nationale rouw in acht nemen. Dat heeft het kabinet van de interimpremier aangekondigd.

De Verenigde Naties hebben aangedrongen op veilige vluchtroutes na de ernstige schipbreuk. ‘Dit is opnieuw een voorbeeld van de noodzaak voor lidstaten om samen te komen en ordelijke, veilige routes te creëren voor mensen die gedwongen worden te vluchten’, zei woordvoerder Stephane Dujarric woensdag in New York.

Bij dat proces moeten ‘landen van herkomst, transitlanden en landen van bestemming’ betrokken worden, zei hij. Secretaris-generaal van de VN António Guterres was ontzet door de berichten, zei hij.