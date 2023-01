Griekenland arresteerde vorig jaar 1.300 mensensmokkelaars en hield 250.000 migranten tegen

De Griekse grenswacht heeft vorig jaar langs de Evros, op de grens met Turkije, ongeveer 1.300 vermoedelijke mensensmokkelaars gearresteerd. Ongeveer 256.000 vluchtelingen werden verhinderd de rivier over te steken om de Europese Unie binnen te geraken. Dat heeft de Griekse minister van Burgerbescherming Takis Theodorikakos zaterdag gezegd.

Mensenrechtenorganisaties beschuldigen Athene ervan mensen die hopen op een betere toekomst in Europa illegaal terug te sturen naar Turkije met zogeheten pushbacks. De EU tolereert dat ook, zeggen mensenrechtenactivisten.

Pushforwards

Griekenland op zijn beurt beschuldigt Ankara van pushforwards: de migranten krijgen van de Turkse autoriteiten de keuze om terug te gaan naar Syrië of andere landen, of om Griekenland illegaal binnen te komen, heeft Athene al herhaaldelijk gezegd.

Athene blijft inzetten op strenge grensbewaking, zowel op het land als in de zee. Toch zijn volgens de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR) in 2022 bijna 18.800 mensen erin geslaagd Griekenland binnen te komen. Dat zijn er twee keer zoveel als in 2021. Toen waren het er 9.157.