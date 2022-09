Gaslekken aan Nord Stream: Letland spreekt over ernstig veiligheids- en milieu-incident

Edgars Rinkevics, de Letse minister van Buitenlandse Zaken, veroordeelt de gaslekken aan de leidingen Nord Stream 1 en Nord Stream 2 als opzettelijke aanvallen. ‘De sabotage (…) moet worden ingeschaald als het meest ernstige veiligheids- en milieu-incident in de Baltische Zee’, aldus Rinkevics in de nacht van dinsdag op woensdag op Twitter. ‘Het lijkt erop dat we in een nieuwe fase van de hybride oorlog komen.’

Rinkevics verzekerde dat zijn land solidair is met Denemarken en bereid is om het onderzoek op elke mogelijke wijze te ondersteunen. ‘De NAVO en de EU moeten dit ernstig nemen en passend reageren.’ De Letse minister publiceerde zijn tweet na een telefoongesprek met zijn Deense ambtsgenoot Jeppe Kofod.

De Deense en Zweedse autoriteiten detecteerden drie lekken in de onderzeese pijpleidingen tussen Rusland en Duitsland, allemaal ter hoogte van het Deense eiland Bornholm: één in Nord Stream 2 en twee in Nord Stream 1. Alleen die laatste pijpleiding was tot eind augustus in gebruik en op het moment van het drukverlies was geen van beide operationeel. Toch waren beide pijpleidingen gevuld met gas. Het Zweedse seismologische instituut registreerde krachtige ontploffingen in de buurt van de lekken.

De oorzaak van de lekken is nog niet vastgesteld. Sabotage wordt niet uitgesloten. De Deense regering is van het oordeel dat de lekken niet accidenteel zijn. De Deense minister-president Mette Frederiksen zei dinsdagavond dat het om opzettelijke daden gaat.