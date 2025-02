Franse regering overleeft nieuwe motie van wantrouwen

De centrumrechtse Franse regering heeft woensdagavond zoals verwacht een tweede motie van wantrouwen overleefd. De stemming in de Assemblée nationale was een reactie op het plan van premier François Bayrou om een ontwerpbegroting door te drukken zonder stemming in het parlement.

De motie van het uiterst linkse La France Insoumise kreeg, zonder steun van de socialisten en het radicaalrechtse Rassemblement national (RN), amper 122 van de nodige 289 stemmen. Een eerste deel van de begroting voor de sociale zekerheid voor 2025 is zo goedgekeurd door de Assemblée.

Midden januari overleefde de minderheidsregering van Bayrou al een eerste motie van wantrouwen. In december bracht het linkse blok in Frankrijk, samen met het RN van Marine Le Pen, de toenmalige regering van premier Michel Barnier ten val met een motie van wantrouwen na een geschil over de begroting