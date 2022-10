Franse regering begint stakers bij oliebedrijven op te vorderen

De Franse regering voert haar dreigement uit om stakend personeel van oliebedrijven op te vorderen. “De opvordering zal vandaag beginnen”, aldus het Franse ministerie van Energietransitie.

In eerste instantie worden werknemers opgevorderd om de brandstofopslagplaats van een raffinaderij van Esso-ExxonMobil in Normandië te deblokkeren. Voor de raffinaderij zelf, waar brandstof geproduceerd wordt, wordt er nog geen personeel opgevorderd.

Woensdag wordt er gestaakt in zes van de zeven raffinaderijen in Frankrijk: in de vier raffinaderijen van TotalEnergies en de twee van Esso-ExxonMobil. Enkel een raffinaderij van de groep Petroineos is niet geblokkeerd.

Door de stakingen zijn er in ongeveer een derde van de Franse benzinestations bevoorradingsproblemen. De stakers eisen meer loon, nu de hoge energieprijzen de oliebedrijven miljardenwinsten opleveren.