Franse president Macron eerste buitenlandse leider bij nieuwe Italiaanse premier

De nieuwe Italiaanse premier Giorgia Meloni heeft daags na haar eedaflegging een eerste buitenlandse leider in persoon ontmoet. De eerste vrouwelijke premier van Italië sprak zondagavond in Rome iets meer dan een uur met de Franse president Emmanuel Macron.

De ontmoeting was niet gepland. Macron is in Rome voor een internationeel vredesforum, en er is maandag een audiëntie gepland bij paus Franciscus. Maar er werd dus ook ruimte gemaakt voor een onderonsje met Meloni. Na afloop zei Macron in een tweet in dialoog en met ambitie met haar te willen samenwerken.

Meloni leidt de de radicaal-rechtse partij Fratelli d’Italia. Ze zit in een coalitie met het extreemrechtse Lega van Matteo Salvini en het rechtse Forza Italia van ex-premier Silvio Berlusconi. De Belgische eerste minister Alexander De Croo had Meloni zaterdag gefeliciteerd na haar eedaflegging. “Ik kijk uit naar onze nauwe samenwerking in de Europese Unie en de NAVO”, schreef De Croo op Twitter.

Congratulations, @GiorgiaMeloni, the first female Prime Minister of Italy. I look forward to our close cooperation in the EU and NATO. My warm thanks to Mario Draghi @Palazzo_Chigi

for our successful cooperation these past two years. Buona fortuna, caro Mario. — Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) October 22, 2022