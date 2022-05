Franse oud-premier Fillon veroordeeld tot een jaar cel wegens fraude

De voormalige Franse premier François Fillon is maandag in beroep veroordeeld tot vier jaar gevangenis, waarvan één jaar effectief. Daarnaast moet hij een boete van 375.000 euro betalen en is hij tien jaar lang onverkiesbaar. Fillons echtgenote werd betaald als parlementair medewerker, maar eigenlijk ging het om een nepbaan.

Bij de Franse presidentsverkiezingen van 2017 was Fillon een van de grote kanshebbers, maar zijn campagne ontspoorde nadat bekend was geraakt dat hij zijn vrouw Penelope jarenlang onterecht had betaald met overheidsgeld, door haar een nepbaan te geven als medewerker. Dit gebeurde met drie contracten tussen 1998 en 2013 voor een totaalbedrag van 612.000 euro netto. Zij ging in 2002 en 2005 zogezegd ook aan de slag bij zijn opvolger in het parlement, Marc Joulaud, toen Fillon zelf minister werd.

In eerste aanleg werd hij daarvoor in juni 2020 veroordeeld tot onder meer vijf jaar cel, waarvan twee jaar effectief.

Fillons vrouw werd veroordeeld tot drie jaar cel met uitstel, 375.000 euro boete en twee jaar onverkiesbaarheid, Joulaud eveneens tot drie jaar cel, 20.000 euro boete en vijf jaar onverkiesbaarheid.