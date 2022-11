Franse en Italiaanse president strijken plooien glad na spanningen rond vluchtelingen

De Franse president Emmanuel Macron en zijn Italiaanse ambtsgenoot Sergio Mattarella hebben telefonisch contact gehad met als doel de spanningen tussen beide landen te verminderen. Die kwamen tot stand na een ruzie over de opvang van vluchtelingen die de Middellandse Zee overstaken, aldus de twee landen maandag.

Macron en Mattarella raakten het eens over de noodzaak om voorwaarden te scheppen voor een allesomvattende samenwerking op alle gebieden, zowel bilateraal als via de Europese Unie. Het besluit van de Italiaanse regering, onder leiding van de uiterst rechtse premier Giorgia Meloni, om de toegang te weigeren aan de in Noorwegen geregistreerde Ocean Viking met 234 geredde migranten aan boord, deed de spanningen oplopen.

Frankrijk stond uiteindelijk toe dat het schip aanmeerde in de stad Toulon en accepteerde een derde van de vluchtelingen, maar beschuldigde Italië ervan het internationale recht inzake reddingen op zee te schenden. Parijs reageerde in eerste instantie door een in juni gesloten solidariteitsovereenkomst, op grond waarvan Frankrijk migranten uit Italië zou opnemen, op te schorten en de controles langs hun wederzijdse grens op te voeren.