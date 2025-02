Frans ex-president Nicolas Sarkozy krijgt vandaag enkelband

De voormalige Franse president Nicolas Sarkozy krijgt vandaag/vrijdag de enkelband om die hij een jaar lang moet dragen na zijn veroordeling tot drie jaar cel, waarvan één jaar effectief, voor corruptie en beïnvloeding in een afluisteraffaire. Dat heeft een bron dicht bij de zaak gezegd aan het Franse persagentschap AFP.

De 70-jarige Sarkozy werd afgelopen december definitief veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf onder elektronisch toezicht nadat zijn beroep bij het Hof van Cassatie was afgewezen. De voormalige president ging in beroep bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, maar dat verhindert de uitvoering van het vonnis niet.



Sarkozy werd samen met zijn advocaat Thierry Herzog en de voormalige hoge magistraat Gilbert Azibert op 1 maart 2021 veroordeeld omdat ze een “corruptiepact” hadden gesloten.



De zaak was in 2014 aan het licht gekomen, twee jaar na het vertrek van Sarkozy uit het Elysée. Door afgeluisterde telefoongesprekken ontdekten speurders dat Sarkozy nog een andere gsm gebruikte met een prepaid-kaart. Daarmee communiceerde hij onder de schuilnaam ‘Paul Bismuth’ met zijn advocaat Thierry Herzog. Uit de gesprekken bleek dat Sarkozy via zijn advocaat probeerde om geheime informatie van Azibert af te troggelen. In ruil daarvoor zou ‘Sarko’ de topmagistraat belonen met een zitje in de Raad van State van Monaco.



Sinds 6 januari loopt er nog een proces waarbij Sarkozy betrokken is, op verdenking van Libische financiering van zijn presidentiële campagne in 2007.