Frankrijk in verhoogde staat van paraatheid na mesaanval in school

Na de dodelijke mesaanval in Arras is het veiligheidsniveau in Frankrijk naar het hoogste niveau – ‘urgence attentat’ – gebracht.

De verhoging gebeurt uit vrees dat het conflict tussen Israël en Hamas in Frankrijk geïmporteerd kan worden, laat premier Elisbath Borne weten. Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin zei in een tv-toespraak dat er ‘zonder twijfel een verband is’ tussen de mesaanval en de gebeurtenissen in Israël en de Gazastrook.

De beslissing over het veiligheidsniveau is er gekomen na een vergadering op het Elysée met president Emmanuel Macron. Het hoogst niveau kan worden toegepast meteen na een aanslag of bij de gedocumenteerde en onmiddellijke dreiging van een terroristische aanslag. Dat veiligheidsniveau gaat gepaard met een verhoogde bescherming: ‘enkele duizenden’ extra militairen ‘gaan politie en gendarmes helpen’, zei Darmanin. Bij dit dreigingsniveau moet iedereen voorzichtig zijn, zei de minister van Binnenlandse Zaken.

Tot nu toe stond Frankrijk op het niveau ‘verhoogde veiligheid, risico op aanslagen’, wat neerkomt op een hoog niveau van terreurdreiging. ‘Er is geen duidelijke dreiging, maar wel een extreem negatieve sfeer, vooral door de oproepen om actie te ondernemen’, zei Darmanin. Gevraagd naar meer details over het verband met de Gazastrook wilde Darmanins entourage geen verdere toelichting geven, omdat het onderzoek nog loopt.

Bij de mesaanval werd een leraar doodgestoken. In een nieuwe balans is nu sprake van drie gewonden, eerder waren dat er twee. Hoe erg zij er aan toe zijn, zei antiterreurmagistraat Jean-François Ricard vrijdagavond niet, tijdens een persconferentie in Arras. De man die opgepakt werd voor de aanval is een oud-leerling en staat bekend als geradicaliseerd. De politie heeft ergens anders in het land een andere aanval kunnen voorkomen, zei president Macron nog.