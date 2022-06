Frankrijk heropent kolencentrale

De steenkoolcentrale van Saint-Avold in het noorden van Frankrijk zal komende winter heropgestart worden in verband met de oorlog in Oekraïne en de spanningen op de energiemarkt.

Dat heeft het Franse ministerie van Energietransitie bevestigd.

De Franse regering had bij de sluiting van de centrale eind maart al te kennen gegeven dat die mogelijk af en toe nog in werking zou worden gezet om de elektriciteitsvoorziening van het land te verzekeren. Ze verwees daarbij naar het conflict in Oekraïne en de problemen met de kerncentrales van EDF (Électricité de France). Het ministerie preciseerde dat het voornemen van president Emmanuel Macron om alle steenkoolcentrales in Frankrijk te sluiten ‘ongewijzigd bleef’. ‘We blijven in elk geval onder de 1 procent elektriciteit geproduceerd door steenkool’, verzekerde het ministerie, ‘en er wordt geen Russische steenkool gebruikt’.