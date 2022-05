Finse president belt met Poetin over mogelijke toetreding tot NAVO

De Finse president Sauli Niinistö heeft zaterdag met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin gesproken over het mogelijke toetredingsverzoek van het land tot de NAVO. Dat voorstel werd door Moskou eerder al vijandig ontvangen.

‘Het gesprek was direct en rechtdoorzee en verliep zonder ergernis. Het vermijden van spanningen werd belangrijk geacht’, aldus het Finse staatshoofd in een presidentiële verklaring.



De Finse president Sauli Niinistö en premier Sanna Marin hebben zich donderdag voor een toetreding tot de NAVO uitgesproken en willen dat hun land ‘onverwijld’ een aanvraag indient. De Baltische staten, Polen, Oekraïne en ook de Europese Unie lieten zich donderdag positief uit over de beslissing van de Finnen. Europees Raadsvoorzitter Charles Michel had het zelfs over een ‘historische stap’ die zal bijdragen tot de ‘Europese veiligheid’.

Maar aan Russische kant waren ze minder gelukkig met de aankondiging. In een statement liet het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken verstaan dat Moskou gedwongen zal zijn om “vergeldingsacties” te nemen na de aankondiging van Finland. (Belga)