Finland wil het aantal Russische toeristen in het land sterk terugdringen

De minister van Buitenlandse Zaken Pekka Haavisto kondigde aan dat vanaf september nog maar 10 procent van het huidige aantal visa aan Russen wordt verstrekt.

Volgens Haavisto komt de beslissing er omdat veel Russische toeristen Finland en zijn luchthaven in Helsinki gebruiken als toegangspoort tot Europese vakantiebestellingen nadat Rusland de reisbeperkingen wegens het coronavirus ophief.

De Finse premier Sanna Marin verklaarde maandag op een internationaal overleg in Oslo al dat ze voor de beperking van visa voor Russen is. Ze erkende dat Russische burgers de oorlog niet zijn gestart, maar stelt dat tegelijkertijd moet worden beseft dat “zij de oorlog steunen”. Haar standpunt komt overeen met dat van Estland, dat vorige week bekendmaakte Russische toeristen te willen weren. Volgens Marin is het “niet juist” dat deze groep bezienswaardigheden in Europa bezoekt op het moment dat Rusland in Oekraïne mensen doodt.

Sinds de Russische invasie in Oekraïne heeft Finland de politiek van neutraliteit ten opzichte van het grote buurland laten varen. Helsinki spreekt zich stevig uit tegen Rusland en heeft het lidmaatschap van de NAVO aangevraagd, tot woede van Moskou.