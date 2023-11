Finland sluit vier grensovergangen met Rusland

De Finse regering heeft vrijdag om middernacht vier van zijn grensposten met Rusland gesloten, na een sterke stijging de jongste weken van het aantal mensen zonder papieren dat vanuit Rusland de grens oversteekt. Vrijdag nog werden er 96 asielzoekers geregistreerd, zegt de Finse grenswacht op X. Sommigen steken per fiets de grens over.

Ook de voorbije dagen werden er al tientallen migranten zonder papieren uit het Midden-Oosten en Afrika aangetroffen aan de grens. De regering in Helsinki denkt dat Rusland Finland, dat eerder dit jaar toetrad tot de NAVO, wil destabiliseren. Vrijdagnacht werden de grensposten van Imatra, Niirala, Nuijamaa en Vaalimaa, in de buurt van de Russische stad Sint-Petersburg, voor drie maanden gesloten. Asielaanvragen zullen enkel nog aanvaard worden in de grensstations van Salla en Vartius, die honderden kilometers noordelijker liggen, zegt Finland. Ook de busverbindingen tussen Sint-Petersburg en Helsinki zijn geschrapt.