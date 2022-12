Eva Kaili geschorst als vicevoorzitter Europees Parlement

Het Griekse europarlementslid Eva Kaili, die sinds vrijdag verhoord wordt in een Belgisch gerechtelijk onderzoek naar vermeende corruptie in verband met Qatar, is zaterdag door Roberta Metsola, voorzitter van het Europees Parlement, uit haar mandaat ontzet als ondervoorzitter van het Europees Parlement.

“In het licht van de lopende gerechtelijke onderzoeken door de Belgische autoriteiten heeft voorzitter Metsola besloten alle bevoegdheden, taken en werkzaamheden die aan Eva Kaili in haar hoedanigheid van vicevoorzitter van het Europees Parlement zijn toegekend, met onmiddellijke ingang te schorsen”, zo heeft een woordvoerder van Metsola zaterdag laten weten.