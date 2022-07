Europese gasprijzen omhoog na dreiging van heropstart pijplijn aan verminderde capaciteit

De Europese gasprijzen zijn vandaag gestegen, nadat de Russische president Vladimir Poetin dinsdagavond had gezegd dat de capaciteit van de belangrijke Nord Stream 1-gaspijplijn mogelijk wordt teruggeschroefd. Poetin wil eerst een oplossing voor een stuk infrastructuur waarover discussie is.

Poetin bevestigde dat de pijplijn morgen zou heropstarten, wat tot een zekere geruststelling leidde in Europa. Gevreesd werd dat de leveringen volledig zouden stilvallen. Maar de leveringen kunnen dus wel lager uitvallen dan voor het buiten dienst stellen van de gaspijplijn, volgens Rusland wegens onderhoud.

Inzet van de discussie is een turbine die vitaal is om het aardgas door de leidingen te laten stromen. De turbine van Siemens wordt in Canada hersteld. Als die niet snel naar Rusland terugkeert, kan de stroomcapaciteit via Nord Stream 1 vanaf eind juli aanzienlijk dalen, aldus de Russische president dinsdagavond in Teheran.

Op de Nederlandse termijnmarkt – de maatstaf voor aardgas in Europa – steeg de prijs van gas meer dan 4 procent naar 160 euro per megawattuur.