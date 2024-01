Europese fractieleiders bezorgd om mogelijk vervroegd vertrek Charles Michel 

De fractieleiders van de EVP- en S&D-fracties in het Europees Parlement, Manfred Weber en Iratxe García, reageren bezorgd op het mogelijk vervroegde vertrek van Charles Michel als Europees Raadsvoorzitter. Dat zou namelijk kunnen betekenen dat de Hongaarse premier Viktor Orban tijdelijk het voorzitterschap waarneemt, en dat zien de christendemocraten en socialisten niet zitten.

De EVP en S&D vormen deze legislatuur samen met het liberale Renew de meerderheid in het Europees Parlement die de Europese Commissie van voorzitster Ursula von der Leyen onderbouwt. Nu Charles Michel de Europese MR-lijst trekt in juni en zijn mandaat als Raadsvoorzitter dus mogelijk een half jaar vroeger neerlegt, zet dat die verhouding volgens de Duitse christendemocraat Manfred Weber mogelijk onder druk.

Op het moment van Michel’s mogelijke vertrek is Hongarije namelijk de roterende voorzitter van de Raad van de Europese Unie, wat zou betekenen dat de Hongaarse eurokritische premier Viktor Orban het tijdelijk van Michel overneemt als er tegen dan geen vervanger is aangeduid. Volgens Weber moet dat scenario vermeden worden. De stabiliteit en werking van de Europese Raad moet gegarandeerd blijven, en het is net daarom dat de Raadsvoorzitter gewoonlijk aanblijft tot een aantal maanden na de verkiezingen, aldus Weber.

Ook de sociaaldemocrate Iratxe García reageert bezorgd op de aankondiging van Michel. ‘Ik respecteer de beslissing van Charles Michel en zijn partij, maar we zijn bezorgd dat die beslissing een risico inhoudt op een vacuüm dat de Europese Raad in handen van Viktor Orban doet belanden, op een moment dat zo belangrijk is voor de EU’, zegt ze aan het Spaanse persagentschap EFE.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez wuift het scenario waarin Orban het vanaf juli van Michel zou overnemen in elk geval weg. ‘Dit betekent alleen dat de opvolger een klein beetje vroeger in functie treedt’, zei hij aan LN24. Bovendien kan de regel die bepaalt dat de premier van het land met het EU-voorzitterschap het overneemt, volgens Bouchez met een simpele meerderheid worden aangepast. ‘Er is dus geen enkel probleem.’

In Hongarije wordt er stoïcijns gereageerd op het scenario van Orban als voorzitter van de Europese Raad. “Laten we onze strategische kalmte bewaren”, plaatste regeringswoordvoerder Zoltan Kovacs op X, een uitdrukking die de regering ook al gebruikte tijdens de campagne voor de parlementsverkiezingen van april 2022 toen Rusland net Oekraïne was binnengevallen.