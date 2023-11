Europese Commissie verlengt vergunning glyfosaat met nog eens tien jaar

Nadat de Europese lidstaten er donderdag niet in zijn geslaagd een beslissing te nemen over een nieuwe vergunning voor glyfosaat, heeft de Europese Commissie beslist die vergunning met nog eens 10 jaar te verlengen.

Glyfosaat is het actieve bestanddeel van de bekend en veelbesproken onkruidverdelger Roundup. Of een werkzame stof op de markt kan worden toegelaten, wordt op Europees niveau beslist. De individuele lidstaten beslissen vervolgens over de vergunning voor specifieke producten – zoals Roundup van chemieconcern Bayer.

Omdat de huidige vergunning voor glyfosaat op 15 december afloopt, had de Europese Commissie voorgesteld die met nog eens tien jaar verlengen, op basis van uitgebreide analyses van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) en het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA).

De bal lag in het kamp van de EU-lidstaten, maar zij vonden vandaag/donderdag voor de tweede keer geen eensgezindheid over het dossier. Daarmee was het aan de Commissie om de knoop door te hakken.

Meteen nadat de uitkomst van de vergadering van de lidstaten bekend was geraakt, maakte de Commissie bekend de vergunning voor glyfosaat nog eens tien jaar te verlengen.

Aan de nieuwe vergunning zijn wel enkele nieuwe voorwaarden en restricties verbonden voor het gebruik van glyfosaat.