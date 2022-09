‘Flatten the curve’: Europese Commissie stelt vijf maatregelen voor om energiefactuur te drukken

De Europese Commissie gaat een prijsplafond voor Russisch gas voorstellen. Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen woensdag aangekondigd als één van de maatregelen die de energiefactuur in Europa moeten drukken. Daarnaast zal ze ook onder meer een limiet op de winsten van stroomproducenten met lage kosten op tafel leggen.

In de aanloop naar de buitengewone bijeenkomst van de Europese energieministers aanstaande vrijdag presenteerde von der Leyen woensdag tijdens een persmoment een aantal maatregelen die haar Commissie wil voorstellen om kwetsbare consumenten en bedrijven te beschermen tegen de “astronomische” elektriciteitsprijzen.

Een ervan is een prijsplafond voor Russisch gas. “Het doel is duidelijk: we moeten de inkomsten afsnijden die Poetin (de Russische president, nvdr) gebruikt om deze gruwelijke oorlog tegen Oekraïne te financieren”, zei von der Leyen. Ze wees er in dat verband op dat Rusland inmiddels nog maar 9 procent van de Europese gasimport vertegenwoordigt, tegen 40 procent aan het begin van de oorlog.

Von der Leyen sloot evenmin een breder prijsplafond voor gas uit. ‘Dat ligt op tafel. We bekijken dat ook’, aldus de Commissievoorzitter. Ze wees er wel op dat er een wereldwijde schaarste aan energie is en dat schepen met vloeibaar gas makkelijk andere bestemmingen kunnen opzoeken, in tegenstelling tot gas via pijpleidingen.

Naast het prijsplafond op Russisch gas zet de Commissie in op nog vier andere maatregelen. Zo wil ze een plafond op de inkomsten van producenten van hernieuwbare energie en nucleaire energie, en een solidariteitsbijdrage van olie- en gasmaatschappijen. Dat geld zouden de lidstaten moeten aanwenden om kwetsbare burgers en bedrijven te helpen.

Tenslotte brak Von der Leyen ook een lans voor een verplichte besparingsdoelstelling voor het stroomverbruik tijdens piekmomenten en liquiditeitssteun voor energiebedrijven. ‘Flatten the curve’, zei de Commissievoorzitter daarover.

Charles Michel

Intussen is voorzitter van de Europese Raad Charles Michel in Qatar op diplomatieke missie in Qatar met om verschillende dossiers zoals de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis te bespreken, zo bericht AFP.

Het bezoek is ‘een belangrijk signaal van onze politieke wil om de banden met Qatar aan te halen’ binnen verschillende domeinen zoals ‘energie, economische ontwikkeling en veiligheid in de wereld’, zo zei Michel.

Hij zal tijdens zijn bezoek verschillende personen ontmoeten, onder wie sjeik Tamim ben Hamad Al-Thani, de emir van Qatar, en de minister van Energie, Saad Sherida al-Kaabi. In Europa dreigen deze winter gastekorten doordat het Russische staatsgasbedrijf onlangs heeft aangekondigd de belangrijke Nord Stream 1-pijpleiding stil te leggen. Qatar is een van de belangrijkste gasproducenten in de wereld.